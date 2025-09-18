Christian Eriksen è un nuovo giocatore del Woflsburg | Il malore? Parte di me ma ora…

Christian Eriksen ha scelto la Germania per la sua nuova tappa professionale. Il centrocampista danese, intervenuto a margine di un evento a Colonia, ha spiegato i motivi che lo hanno convinto ad accettare l’offerta del Wolfsburg. Dopo aver vissuto esperienze in diverse nazioni, Eriksen vede nella Bundesliga un terreno fertile per esprimere le proprie qualità: un campionato intenso, ricco di duelli e occasioni da gol, che promette spettacolo e continui ribaltamenti di fronte. Il danese ha sottolineato come la familiarità con alcuni connazionali che militano o hanno militato in Germania abbia inciso nella scelta, oltre alla curiosità di confrontarsi con un torneo diverso dai precedenti. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it