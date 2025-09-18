Christian Eriksen è un nuovo giocatore del Woflsburg | Il malore? Parte di me ma ora…

Ilnerazzurro.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Christian Eriksen ha scelto la Germania per la sua nuova tappa professionale. Il centrocampista danese, intervenuto a margine di un evento a Colonia, ha spiegato i motivi che lo hanno convinto ad accettare l’offerta del Wolfsburg. Dopo aver vissuto esperienze in diverse nazioni, Eriksen vede nella Bundesliga un terreno fertile per esprimere le proprie qualità: un campionato intenso, ricco di duelli e occasioni da gol, che promette spettacolo e continui ribaltamenti di fronte. Il danese ha sottolineato come la familiarità con alcuni connazionali che militano o hanno militato in Germania abbia inciso nella scelta, oltre alla curiosità di confrontarsi con un torneo diverso dai precedenti. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: christian - eriksen

Christian Eriksen al Wrexham? Le parole dell’agente tengono la porta aperta al trasferimento

Eriksen pronto per la nuova esperienza | Nuova avventura in Bundesliga il passato è alle spalle; Eriksen riparte dalla Bundesliga è vicinissimo al Wolfsburg di Lindstrom | visite mediche nelle prossime ore.

christian eriksen 232 nuovoEcco anche l'annuncio: Christian Eriksen &#232; un nuovo giocatore del Wolfsburg - La notizia era già nell'aria dal pomeriggio di oggi, ora è anche ufficiale: Christian Eriksen è un nuovo giocatore del Wolfsburg. Segnala tuttomercatoweb.com

christian eriksen 232 nuovoChristian Eriksen &#232; un nuovo calciatore del Wolfsbourg - L’esperienza allo United non è stata delle migliori, conclusasi con la finale persa contro il ‘suo’ Tottenham. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Christian Eriksen 232 Nuovo