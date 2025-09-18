Christensen carico | Obiettivo Champions vogliamo cancellare l’amaro della scorsa stagione

Christensen del Barcellona pone degli obiettivi: il difensore danese carica i blaugrana verso la nuova stagione europea. Ripensando alla dolorosa eliminazione dello scorso anno in Champions League, Andreas Christensen ha sottolineato l’importanza di riscattarsi e puntare in alto in questa stagione. Il difensore danese ha ricordato come il Barcellona, nonostante il pareggio sofferto contro l’ Inter a San Siro, abbia dimostrato qualità e determinazione: l’obiettivo è chiaro, raggiungere la finale e puntare alla vittoria della Coppa dalle grandi orecchie. Christensen ha evidenziato che ogni stagione europea rappresenta un’occasione unica: la voglia di arrivare fino in fondo è alimentata dall’amarezza per la scorsa edizione, dove un gol subito all’ultimo minuto aveva compromesso il cammino della squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com

