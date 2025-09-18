Christensen carico | Obiettivo Champions vogliamo cancellare l’amaro della scorsa stagione
Christensen del Barcellona pone degli obiettivi: il difensore danese carica i blaugrana verso la nuova stagione europea. Ripensando alla dolorosa eliminazione dello scorso anno in Champions League, Andreas Christensen ha sottolineato l’importanza di riscattarsi e puntare in alto in questa stagione. Il difensore danese ha ricordato come il Barcellona, nonostante il pareggio sofferto contro l’ Inter a San Siro, abbia dimostrato qualità e determinazione: l’obiettivo è chiaro, raggiungere la finale e puntare alla vittoria della Coppa dalle grandi orecchie. Christensen ha evidenziato che ogni stagione europea rappresenta un’occasione unica: la voglia di arrivare fino in fondo è alimentata dall’amarezza per la scorsa edizione, dove un gol subito all’ultimo minuto aveva compromesso il cammino della squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: christensen - carico
Palermo, Ilicic:| 'Obiettivo Champions' - Dal ritiro estivo del Palermo, nei pressi di Bolzano, parla Josip Ilicic. calciomercato.com scrive
Allegri aspetta rinforzi: 'Milan obiettivo Champions' - È un Milan ancora in piena costruzione, privo di pedine fondamentali come il bomber d'area di rigore, il terzino sostituto di Theo Hernandez e il rinforzo a centrocampo per definire il reparto. Da ansa.it