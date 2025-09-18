Choc nello sport tragedia per il campione trovato senza vita

È stata diffusa una notizia sconvolgente che ha lasciato senza parole il mondo dello sport e non solo. Un giovane atleta è stato trovato privo di vita ai margini di un’autostrada, in circostanze che hanno immediatamente destato sospetti. Il corpo era avvolto in una coperta e presentava le labbra coperte con del nastro adesivo, una scena che ha colpito profondamente chi ha assistito al ritrovamento. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane era sparito da alcuni giorni e la sua famiglia, non vedendolo rientrare, aveva deciso di denunciarne la scomparsa. Poco dopo, alcuni passanti avevano segnalato quella che sembrava essere la presenza di un pacco abbandonato lungo il ciglio della strada. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it