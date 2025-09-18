Choc in Germania per cartello con la frase | Vietato l’ingresso agli ebrei Negoziante indagato

Immemore di cosa può significare scrivere su un cartello una frase così, il gestore di piccolo negozio di Flensburg, nel nord della Germania, è stato iscritto nel registro degli indagati per istigazione all’odio ed è diventato bersaglio di un’ondata di indignazione. Su un cartello affisso sulla vetrina dell’attività commerciale ha scritto che era vietato l’ingresso agli ebrei. Cartelli di questo genere erano affissi in tutti i luoghi pubblici nella Germania nazista che portò all’Olocausto di sei milioni di persone. Il cartello riportava anche scritta: “Niente di personale, nemmeno antisemitismo, semplicemente non vi sopporto”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Choc in Germania per cartello con la frase: “Vietato l’ingresso agli ebrei”. Negoziante indagato

In questa notizia si parla di: choc - germania

