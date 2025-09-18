Chivu va controcorrente e l’Inter torna alla vittoria

2025-09-17 22:25:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Pasquale Guarro 18 set 2025, 00:25 Ultimi aggiornamenti: 18 set 2025, 00:25 Il tecnico nerazzurro ritrova la vittoria e la difesa inviolata. A Torino si era arrabbiato e aveva alzato la voce per le troppe disattenzioni nei momenti chiave della partita. Un atteggiamento che Cristian Chivu aveva ritenuto intollerabile e che ad Amsterdam non si è rivisto. Segnale importante da parte della squadra, che dimostra così di aver assorbito le richieste del proprio allenatore. Contro l’Ajax si è rivista l’Inter da trincea, non per aver tenuto il baricentro basso, bensì per l’ossessivo desiderio di proteggere Sommer e la sua porta. 🔗 Leggi su Justcalcio.com