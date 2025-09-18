Chivu va controcorrente e l’Inter torna alla vittoria
2025-09-17 22:25:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Pasquale Guarro 18 set 2025, 00:25 Ultimi aggiornamenti: 18 set 2025, 00:25 Il tecnico nerazzurro ritrova la vittoria e la difesa inviolata. A Torino si era arrabbiato e aveva alzato la voce per le troppe disattenzioni nei momenti chiave della partita. Un atteggiamento che Cristian Chivu aveva ritenuto intollerabile e che ad Amsterdam non si è rivisto. Segnale importante da parte della squadra, che dimostra così di aver assorbito le richieste del proprio allenatore. Contro l’Ajax si è rivista l’Inter da trincea, non per aver tenuto il baricentro basso, bensì per l’ossessivo desiderio di proteggere Sommer e la sua porta. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
In questa notizia si parla di: chivu - controcorrente
Chivu protegge Sommer, Lautaro ancora da valutare? Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio in Champions League, l'allenatore dell'Inter risponde alle critiche su Sommer e alle richieste di una sostituzione con Martinez: "Non ho mai Vai su Facebook
#Chivu su #Sommer: “Non mi sembra nemmeno giusto mettere in piazza Sommer e tirargli i sassi da tutte le parti: è importante per noi, l’ha fatto vedere l’anno scorso con prestazioni ottimali. Non mi sembra umanamente giusto fare una cosa del genere. Ho gr - X Vai su X
Chivu va controcorrente e l’Inter torna alla vittoria - Il tecnico nerazzurro ritrova la vittoria e la difesa inviolata. Lo riporta msn.com
Chivu: "Fatto patto coi giocatori, meritocrazia e mentalità i miei principi. Calha torna con grandi motivazioni" - Dopo aver travolto il Torino alla prima di campionato per 5 a 0, l'Inter torna a San Siro anche nella seconda giornata della Serie A e domani affronta l'Udinese alle 20:45. Come scrive sportmediaset.mediaset.it