Chivu protagonista | la gestione del tecnico guida l’Inter alla vittoria contro l’Ajax

Chivu premiato dal Corriere dello Sport per l’abilità tattica e la gestione della squadra nella prima giornata di Champions League contro l’Ajax. Il Corriere dello Sport ha dato ampio risalto alla prestazione di Cristian Chivu nella vittoria dell’ Inter in Champions League per 2-0 contro l’ Ajax alla Johan Cruijff Arena, sottolineando come il tecnico rumeno abbia rappresentato il vero punto di svolta della partita. La valutazione complessiva attribuita a Chivu è 7, a conferma di una gestione attenta e strategica che ha permesso ai nerazzurri di imporsi in trasferta contro un avversario di livello europeo. 🔗 Leggi su Internews24.com

