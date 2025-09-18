Chivu-Pandev che siparietto post Ajax-Inter | Sei diventato un giornalista?

Simpatico siparietto fra i due ex nerazzurri al termine di Ajax-Inter. Per Chivu è la prima vittoria da allenatore in Champions League e, al termine del match ha voluto sottolineare il perché della scelta del 3-5-2: "Non volevo togliere certezze alla squadra". Poi la battuta alla domanda del compagno-amico Pandev: "Sei diventato un giornalista?". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Chivu-Pandev, che siparietto post Ajax-Inter: "Sei diventato un giornalista?"

