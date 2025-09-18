Chivu | Non sono uno scemo e non creo danni a una squadra forte Pio è già un uomo
. Le dichiarazioni del tecnico dell’Inter Al termine di una notte europea di successo, che ha visto l’Inter imporsi per 2-0 sull’Ajax nella gara d’esordio della Champions League, l’allenatore nerazzurro Christian Chivu ha analizzato la prestazione dei suoi uomini ai . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Vogliacco: «Ho superato un brutto periodo Devo dire grazie a Chivu, è un grande uomo. Io e il Genoa? Non dipende da me, ma sono certo di una cosa»
Inter, Chivu: "Sono tutte finali, non vedo l'ora di valutare Esposito con Martinez"
Chivu a Dazn: «Non vedo l’ora di vedere Pio Esposito con Lautaro. Per me sono tutte finali, è quello che cerco di trasmettere alla squadra»
"Non sono scemo": Chivu cita Mourinho dopo l'Ajax, poi il botta e risposta - Chivu si gode la prima vittoria in Champions League: le dichiarazioni del tecnico dell'Inter dopo il 2-
Ajax-Inter, Chivu: "Non sono scemo, a questa squadra non vanno tolte certezze" - Non volevo togliere certezze, dovevamo solo aggiungere poche cose e ritrovare la fiducia.