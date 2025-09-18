Chivu Inter vittoria in Champions ma mercato ancora in ombra | quando vedremo la vera squadra?

Chivu Inter, partita convincente ma rosa poco sfruttata, Chivu gestisce con prudenza i nuovi elementi della rosa nerazzurra. L’ Inter torna a sorridere in Champions League ritrovando i tre punti sul campo dell’ Ajax grazie alla doppietta di Thuram, ma la lettura della gara mette in evidenza alcuni aspetti significativi sulla gestione della rosa e sull’utilizzo dei nuovi innesti. Il tecnico Cristian Chivu ha preferito la prudenza: oltre a Akanji, obbligato titolare dopo la partenza di Pavard, in avanti ha schierato Pio Esposito al posto di Lautaro Martinez, fermo per un problema alla schiena. Nessun nuovo acquisto è sceso in campo, nemmeno nei primi cambi: solo 10 minuti per Sucic e Bonny, mentre Diouf e Henrique, così come altri innesti estivi per oltre 100 milioni, sono rimasti in panchina. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu Inter, vittoria in Champions ma mercato ancora in ombra: quando vedremo la vera squadra?

In questa notizia si parla di: chivu - inter

Colpo Inter, accelerata improvvisa e visite fissate: raggiunge Chivu in America

Chi è Openda, l’obiettivo dell’Inter per l’attacco di Chivu: caratteristiche e prezzo

Inter, Zanetti: "Chivu? Spero in un lungo progetto, lo proteggerò. Noi del Triplete sempre con lui in panchina"

? @GBorzillo a 'Inter Zone' su Youtube: "#Chivu ha fatto bene a confermare #Sommer. Non sono pro Sommer, ma ha fatto bene. Col #Sassuolo però vorrei vedere #Martinez" - X Vai su X

"NON SONO SCEMO": CHIVU CITA... MOURINHO ? L'allenatore dell'Inter, dopo la vittoria contro l'Ajax, parlando dell'avvio di stagione a Sky Sport ha messo in chiaro le cose, ricordando il celebre "Non sono pi**a" del portoghese "L’ha detto qualcuno pri - facebook.com Vai su Facebook

Chivu colpito dalla prestazione 'matura' dell'Inter in Champions League; Chivu: “Vittoria meritata, l’Inter voleva dimostrare il proprio valore in Champions”; Ajax-Inter, Thuram e la vecchia guardia portano Chivu fuori dalla crisi.

Ajax-Inter, Thuram e la vecchia guardia portano Chivu fuori dalla crisi - Ecco cosa ha funzionato e cosa va migliorato dopo il successo in terra olandese Ajax Inter Champions Le ... Segnala panorama.it

Pardo: “Inter, questa è più che mai la vittoria di Cristian Chivu. È stato bravo a dire no a…” - Il telecronista di Dazn ha analizzato la vittoria dell'Inter contro l'AJax rendendo merito alle scelte di Cristian Chivu. Si legge su msn.com