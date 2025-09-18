Chivu Inter vittoria in Champions ma mercato ancora in ombra | quando vedremo la vera squadra?

Chivu Inter, partita convincente ma rosa poco sfruttata, Chivu gestisce con prudenza i nuovi elementi della rosa nerazzurra. L’ Inter torna a sorridere in Champions League ritrovando i tre punti sul campo dell’ Ajax grazie alla doppietta di Thuram, ma la lettura della gara mette in evidenza alcuni aspetti significativi sulla gestione della rosa e sull’utilizzo dei nuovi innesti. Il tecnico Cristian Chivu ha preferito la prudenza: oltre a Akanji, obbligato titolare dopo la partenza di Pavard, in avanti ha schierato Pio Esposito al posto di Lautaro Martinez, fermo per un problema alla schiena. Nessun nuovo acquisto è sceso in campo, nemmeno nei primi cambi: solo 10 minuti per Sucic e Bonny, mentre Diouf e Henrique, così come altri innesti estivi per oltre 100 milioni, sono rimasti in panchina. 🔗 Leggi su Internews24.com

