Chivu Inter, le prime indicazioni dopo la vittoria dei nerazzurri in Champions League contro l’Ajax. Tutti i dettagli in merito. Una vittoria che vale molto più dei tre punti. Il successo dell’ Inter ad Amsterdam contro l’ Ajax, firmato dalla doppietta di Marcus Thuram, non è stato soltanto un ottimo debutto in Champions League ma anche la risposta che tutto l’ambiente nerazzurro attendeva. La Gazzetta dello Sport ha parlato di un passo fondamentale per lasciarsi alle spalle i fantasmi recenti: «Un piede per svegliarsi nel modo giusto in Champions dopo l’incubo di Monaco, un altro per rimettersi a correre dopo le batoste con Udinese e Juventus». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu Inter, la Champions allontana i cattivi pensieri: squadra ritrovata e ora il futuro…