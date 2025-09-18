Chivu Inter, le prime indicazioni dopo la vittoria dei nerazzurri in Champions League contro l’Ajax. Tutti i dettagli in merito. La vittoria di Amsterdam contro l’ Ajax è arrivata al momento giusto per l’ Inter. Dopo un avvio di campionato non brillante e qualche mugugno attorno all’ambiente della Pinetina, il debutto in Champions League ha restituito entusiasmo e certezze alla squadra di Cristian Chivu. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, quella di ieri è stata «la partita che ci voleva, la vittoria che serviva» per partire col piede giusto nella League Phase e scacciare i primi malumori. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Chivu Inter, c’è già una novità importante rispetto a Inzaghi: l’indicazione dopo l’Ajax