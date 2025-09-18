Chivu Inter c’è già una novità importante rispetto a Inzaghi | l’indicazione dopo l’Ajax
Chivu Inter, le prime indicazioni dopo la vittoria dei nerazzurri in Champions League contro l’Ajax. Tutti i dettagli in merito. La vittoria di Amsterdam contro l’ Ajax è arrivata al momento giusto per l’ Inter. Dopo un avvio di campionato non brillante e qualche mugugno attorno all’ambiente della Pinetina, il debutto in Champions League ha restituito entusiasmo e certezze alla squadra di Cristian Chivu. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, quella di ieri è stata «la partita che ci voleva, la vittoria che serviva» per partire col piede giusto nella League Phase e scacciare i primi malumori. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: chivu - inter
Colpo Inter, accelerata improvvisa e visite fissate: raggiunge Chivu in America
Chi è Openda, l’obiettivo dell’Inter per l’attacco di Chivu: caratteristiche e prezzo
Inter, Zanetti: "Chivu? Spero in un lungo progetto, lo proteggerò. Noi del Triplete sempre con lui in panchina"
"Non sono SCEMO, vado avanti per la mia strada" Chivu risponde alle critiche dopo Ajax-Inter - facebook.com Vai su Facebook
Ajax-Inter, Chivu: "Non sono scemo, a questa squadra non vanno tolte certezze" #SkySport #SkyUCL - X Vai su X
Calciomercato Inter Akçiçek l’ultima idea in difesa | c’è già la prima offerta presentata al Fenerbahce per averlo! La risposta; Ribaltone in Serie A c’è già il primo esonero | decisione presa.
Inter, la sconfitta con l’Udinese e gli allarmi per Chivu - Ecco gli allarmi suonati per i nerazzurri nella notte di San Siro a mercato quasi chiuso La sconfitta contro l’Udinese fa doppiamente ... Come scrive panorama.it
Chivu: "I ragazzi hanno risposto alla grande, lasciando alle spalle il passato" - Esordio migliore non poteva sognare Cristian Chivu, che h condotto la sua Inter a un netto successo sul Torino nella prima giornata di campionato. Riporta sportmediaset.mediaset.it