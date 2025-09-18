Chivu a InterTv | I ragazzi hanno meritato questa vittoria sono contento di una cosa

Le parole di Cristian Chivu, allenatore dell’Inter, dopo la vittoria per 2-0 sul campo dell’Ajax in Champions League. Tutti i dettagli in merito. L’ Inter riparte con un successo importante in Champions League. Alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam, i nerazzurri guidati da Cristian Chivu hanno superato l’ Ajax con il punteggio di 2-0, conquistando tre punti che valgono oro in vista del prosieguo della League Phase. A decidere la sfida è stato Marcus Thuram, attaccante francese classe 1997, capace di segnare una doppietta che ha indirizzato il match e dato fiducia a tutto il gruppo. Il tecnico romeno, alla sua prima panchina europea con i nerazzurri, ha potuto così festeggiare un debutto convincente in un torneo che l’Inter vuole affrontare da protagonista. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Chivu a InterTv: «I ragazzi hanno meritato questa vittoria, sono contento di una cosa»

