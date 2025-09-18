Chiuse le indagini su The Nest la costruzione sorta in un cortile violando la legge | 10 indagati
La procura di Milano ha chiuso le indagini sul progetto immobiliare The Nest. Sono dieci le persone indagate, funzionari del Comune di Milano e un ex presidente della Commissione paesaggio. Le ipotesi sono di abuso edilizio, lottizzazione abusiva e falso. Il NidoCon due edifici di sei piani, più. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Chiuse le indagini su The Nest, la costruzione sorta in un cortile "violando la legge": 10 indagati - Come in altri casi, per la procura sarebbe stata chiesta una Scia, ma sarebbe stato necessario un permesso di costruzione ... Lo riporta milanotoday.it
Urbanistica Milano, chiusa l’inchiesta sul progetto “The Nest”: dieci indagati per lottizzazione abusiva e falso - Per i pm le due palazzine in via Fontana sono state realizzate in violazione delle norme, spacciando per ristrutturazione una nuova costruzione ... Come scrive ilfattoquotidiano.it