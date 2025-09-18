Chiude il supermercato Le Coccinelle di Osimo | 21 lavoratori in cassa integrazione
OSIMO - Cala il sipario sul supermercato Crai Le Coccinelle di via Molino Basso, che ha chiuso definitivamente lasciando senza lavoro 21 dipendenti, di cui 7 full-time e 14 part-time. Dal 15 settembre al 31 dicembre 2025 i lavoratori percepiranno la cassa integrazione straordinaria per cessazione. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
