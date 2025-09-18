Chiude il supermercato Le Coccinelle di Osimo | 21 lavoratori in cassa integrazione

Anconatoday.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

OSIMO - Cala il sipario sul supermercato Crai Le Coccinelle di via Molino Basso, che ha chiuso definitivamente lasciando senza lavoro 21 dipendenti, di cui 7 full-time e 14 part-time. Dal 15 settembre al 31 dicembre 2025 i lavoratori percepiranno la cassa integrazione straordinaria per cessazione. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: chiude - supermercato

Supermercato Interspar a Ferrara: chiude il punto della Darsena

L'ultima spesa: chiude lo storico supermercato del comune brianzolo

Chiude il supermercato MD di Arzano, 40 famiglie rischiano di perdere il lavoro

Chiude il supermercato Le Coccinelle di Osimo: 21 lavoratori in cassa integrazione; In bilico 2 supermercati: tremano 73 dipendenti: Fornaci e Coccinella, il futuro rimane un'incognita; Bimbo di 2 anni chiuso in auto nel parcheggio del supermercato: lo liberano i vigili del fuoco.

Cerca Video su questo argomento: Chiude Supermercato Coccinelle Osimo