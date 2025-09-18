Chirurgia innovativa al Bambino Gesù Ravi mutilato da un animale riceve un naso nuovo

Milano, 18 set. (Adnkronos Salute) - Un intervento record al Bambino Gesù di Roma ha permesso la ricostruzione totale del naso e del labbro di Ravi (nome di fantasia), un bimbo di 10 anni arrivato in Italia dall'India con il volto segnato da una grave mutilazione per il morso di un animale che gli aveva staccato il naso e parte del labbro superiore. L'équipe di Chirurgia plastica dell'ospedale ha impiegato tecniche microchirurgiche avanzate, incluse stampe 3D, per pianificare e realizzare la ricostruzione. Grazie a questa tecnologia, sono stati creati modelli precisi per supportare il processo chirurgico. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Chirurgia innovativa al Bambino Gesù, Ravi mutilato da un animale riceve un naso nuovo

