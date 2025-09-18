Chieti si accende con la Notte Gialla i Dirotta su Cuba e il Samsara on tour | tutti gli appuntamenti del weekend

Arriva il terzo fine settimana di settembre e, almeno per il calendario, l'estate è arrivata ufficialmente al capolinea. Ma prosegue il fermento sul fronte degli eventi, almeno a giudicare dai numerosi appuntamenti in programma in tutta la provincia di Chieti. È possibile consultare gli eventi. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: chieti - accende

Il centro di Chieti si accende con Vicoli in calice e la festa dell'Unità: tutti gli eventi del fine settimana

Il centro di Chieti si accende con Vicoli in calice e la festa dell'Unità: tutti gli eventi del fine settimana https://ift.tt/3qlzIQC https://ift.tt/XLg4hBN - X Vai su X

Estate Teatina 2025: Chieti si accende con gli Eventi Scalini CHIETI – L’estate teatina entra nel vivo con la quinta edizione degli Eventi Scalini, una rassegna che da anni anima Piazza Marconi e le frazioni ci... Articolo: https://www.abruzzonews.eu/eventi-scali - facebook.com Vai su Facebook

Lo Scalo si accende con la Notte Gialla: il pieno di eventi e gran finale con i Dirotta su Cuba e il Samsara on tour; Lo Scalo si accende con la Notte Gialla: il pieno di eventi e gran finale con i Dirotta su Cuba e il Samsara on tour; Chieti si accende con la Notte Gialla, i Dirotta su Cuba e il Samsara on tour: tutti gli appuntamenti del weekend.

Notte Gialla Chieti 2025: eventi, musica e festa in città - A Chieti torna la Notte Gialla: 2 km di festa, 13 palchi musicali, street food, mercatini e artisti come Dirotta su Cuba e Samsara Tour ... Secondo abruzzonews.eu

Chieti, Notte gialla, tutto pronto per la festa di sabato 20 settembre. - Comune di Chieti, nuovo comunicato diramato attraverso il sito web istituzionale: Chieti, 18 settembre 2025– Sta per accendersi la quinta edizione della Notte Gialla che sabato 20 settembre interesse ... Segnala abruzzonews24.com