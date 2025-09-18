Chiellini investe nel calcio femminile nel Bristol Women di proprietà del fondo proprietario del Como femminile
Un modello multi-club, esclusivamente al femminile. Una partnership con il lusso italiano e al tempo stesso con l’immaginario della campagna inglese. E il coinvolgimento di Juan Mata e Giorgio Chiellini. La nuova era del Bristol City Women può sembrare quasi surreale. Eppure si tratta di affari molto seri. La squadra, che milita nella seconda divisione, è stata rilevata da Mercury13 fondo che punta a investire 100 milioni di dollari (circa 73 milioni di sterline) nel calcio femminile. Ne scrive il Times Mercury13 proprietaria anche del Como women. Il club manterrà marchio e colori del Bristol City e continuerà a giocare all’Ashton Gate, ma con una proprietà diversa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: chiellini - investe
Giorgio Chiellini investe nello spazio con Akka per una flotta di netturbini spaziali
Chi è Deme: da De Rossi alla Serie D, ora la scheggia da gol vuole stupire la Juve Brambilla e la Next Gen si godono la crescita del classe 2005: Chiellini l’ha preso a gennaio dal Sasso Marconi in Serie D Daniele De Rossi l’ha incrociato per pochissime setti - facebook.com Vai su Facebook
Giorgio Chiellini investe nel calcio femminile con Mercury 13, il gruppo che controlla anche il Como femminile; Chiellini torna in Italia non solo per la Juve: investe nel calcio femminile; Giorgio Chiellini entra nel calcio femminile e investe in Mercury/13.
Chiellini investe nel calcio femminile, nel Bristol Women di proprietà del fondo proprietario del Como femminile - Numerose star del calcio e dello star system investono nel calcio femminile. Si legge su ilnapolista.it
Alisha Lehmann, c'entra anche Chiellini: l'affare dalla Juve al Como per la Hollywood in riva al lago - A Como può capitare a chiunque di fare tappa in uno dei tanti ristoranti sul lungolago ed incontrare una star di Hollywood o un produttore famoso, molti dei quali hanno acquistato proprietà in zona o ... Secondo tuttosport.com