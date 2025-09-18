Chiellini investe nel calcio femminile nel Bristol Women di proprietà del fondo proprietario del Como femminile

Un modello multi-club, esclusivamente al femminile. Una partnership con il lusso italiano e al tempo stesso con l’immaginario della campagna inglese. E il coinvolgimento di Juan Mata e Giorgio Chiellini. La nuova era del Bristol City Women può sembrare quasi surreale. Eppure si tratta di affari molto seri. La squadra, che milita nella seconda divisione, è stata rilevata da Mercury13 fondo che punta a investire 100 milioni di dollari (circa 73 milioni di sterline) nel calcio femminile. Ne scrive il Times Mercury13 proprietaria anche del Como women. Il club manterrà marchio e colori del Bristol City e continuerà a giocare all’Ashton Gate, ma con una proprietà diversa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

