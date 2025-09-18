chico forti potrebbe uscire dal carcere chiesta la liberazione condizionale attesa per la decisione del tribunale

Chico Forti, il surfista e imprenditore trentino, condannato all’ergastolo per omicidio volontario negli Stati Uniti, potrebbe tornare libero. Questione di ore, perché il detenuto nel carcere del Campone a Verona, dove è stato trasferito nel maggio 2024, ha chiesto la liberazione condizionale al Tribunale di sorveglianza. L’udienza si è svolta il 17 settembre e il giudice si è riservato una decisione, anche perché in caso di accoglimento dovrà porre alcune regole di comportamento. I legali del 66enne, condannato all’ergastolo per omicidio volontario negli Usa, hanno sostenuto che ha già scontato una pena superiore a quella che gli sarebbe stata inflitta in Italia per l’omicidio volontario. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

