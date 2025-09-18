Chico Forti dopo 27 anni di carcere la speranza della libertà condizionale | parla lo zio

Notizieaudaci.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La vicenda giudiziaria. Enrico Chico Forti, 66 anni, potrebbe essere vicino a un nuovo capitolo della sua vita. Ieri, davanti al Tribunale di sorveglianza, si è tenuta l’udienza per discutere sulla concessione della libertà condizionale all’ex imprenditore e campione di windsurf trentino. Forti era stato condannato nel 2000 all’ergastolo negli Stati Uniti per l’omicidio dell’australiano Dale Pike, ucciso a Miami nel 1998 con un colpo d’arma da fuoco alla testa. Una sentenza che ha sempre diviso l’opinione pubblica, con molti sostenitori che hanno parlato di gravi lacune processuali. Dopo 27 anni dietro le sbarre, di cui l’ultimo trascorso nel carcere di Montorio a Verona, Forti può oggi appellarsi al diritto italiano, che consente a un ergastolano di chiedere la libertà condizionale dopo almeno 26 anni di detenzione. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

chico forti dopo 27 anni di carcere la speranza della libert224 condizionale parla lo zio

© Notizieaudaci.it - Chico Forti, dopo 27 anni di carcere la speranza della libertà condizionale: parla lo zio

In questa notizia si parla di: chico - forti

Chico Forti chiede la liberazione condizionale: attesa decisione del Tribunale di Sorveglianza

Chico Forti chiede la liberazione condizionale: ha scontato 26 anni di carcere tra Italia e Stati Uniti

Chico Forti chiede la liberazione condizionale: potrebbe uscire dal carcere tra oggi e domani

Dopo 27 anni di carcere, nuove speranze per la libertà di Chico Forti a Verona; Chico Forti e la richiesta della liberazione condizionale, lo zio Gianni: «Ha diritto alla scarcerazione, l'incubo deve finire»; Chico Forti, attesa a breve la decisione sulla libertà condizionata. Lo zio Gianni: «Siamo fiduciosi, potrà abbracciare i figli che non vede da quando erano piccolissimi».

chico forti dopo 27Chico Forti potrebbe tornare in libertà: il tribunale valuterà la richiesta di liberazione condizionale - Tra oggi, giovedì 17 settembre e domani, venerdì 18, il tribunale di sorveglianza dovrebbe valutare la richiesta ... Si legge su msn.com

chico forti dopo 27Chico Forti chiede la liberazione condizionale - Chico Forti ha presentato richiesta di liberazione condizionale al Tribunale di sorveglianza di Verona. Secondo adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Chico Forti Dopo 27