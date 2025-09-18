La vicenda giudiziaria. Enrico Chico Forti, 66 anni, potrebbe essere vicino a un nuovo capitolo della sua vita. Ieri, davanti al Tribunale di sorveglianza, si è tenuta l’udienza per discutere sulla concessione della libertà condizionale all’ex imprenditore e campione di windsurf trentino. Forti era stato condannato nel 2000 all’ergastolo negli Stati Uniti per l’omicidio dell’australiano Dale Pike, ucciso a Miami nel 1998 con un colpo d’arma da fuoco alla testa. Una sentenza che ha sempre diviso l’opinione pubblica, con molti sostenitori che hanno parlato di gravi lacune processuali. Dopo 27 anni dietro le sbarre, di cui l’ultimo trascorso nel carcere di Montorio a Verona, Forti può oggi appellarsi al diritto italiano, che consente a un ergastolano di chiedere la libertà condizionale dopo almeno 26 anni di detenzione. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Chico Forti, dopo 27 anni di carcere la speranza della libertà condizionale: parla lo zio