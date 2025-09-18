Chico Forti chiede la liberazione condizionale | ha scontato 26 anni di carcere tra Italia e Stati Uniti

Enrico Forti, detto Chico, potrebbe tornare in libertà. Condannato all’ergastolo, dopo 26 anni di carcere Forti ha chiesto la liberazione condizionale, su cui il Tribunale di sorveglianza si esprimerà tra oggi e domani. Secondo i suoi legali, il detenuto, oggi 66enne, avrebbe scontato in America, dove è stato recluso per 25 anni, quasi 5 anni di carcere in più rispetto alla pena prevista in Italia per lo stesso reato. Dopo il rientro dagli Stati Uniti, nel 2024, la detenzione di Forti era proseguita al carcere di Montorio, nel Veronese, dal quale forse potrebbe ora uscire definitivamente. La vicenda giudiziaria di Forti. 🔗 Leggi su Open.online