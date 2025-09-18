Chico Forti chiede la liberazione condizionale | attesa decisione del Tribunale di Sorveglianza
Enrico Forti, condannato negli Stati Uniti per l’omicidio di Dale Pike e detenuto nel carcere veronese di Montorio dal maggio 2024, ha chiesto la liberazione condizionale. La decisione spetta al Tribunale di Sorveglianza. La difesa sottolinea che ha scontato più anni della pena prevista in Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: chico - forti
Chico Forti chiede la liberazione condizionale dal carcere; Chico Forti chiede la liberazione condizionale: attesa decisione del Tribunale di Sorveglianza; Chico Forti chiede la liberazione condizionale dal carcere.
Chico Forti chiede la liberazione condizionale: attesa decisione del Tribunale di Sorveglianza - Enrico Forti, condannato negli Stati Uniti per l’omicidio di Dale Pike e detenuto nel carcere veronese di Montorio dal maggio 2024, ha chiesto la liberazione ... Si legge su fanpage.it
Chico Forti chiede la liberazione condizionale dal carcere - Enrico "Chico" Forti, condannato negli Usa, dove ha trascorso quasi 25 anni in carcere per l'omicidio di Dale Pike, potrebbe tornare in libertà. Lo riporta msn.com