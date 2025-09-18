Chicago Fire stagione 14 | il ritorno di Ritter senza Carver

La serie televisiva Chicago Fire si prepara ad affrontare la quattordicesima stagione, portando con sé importanti novità riguardanti il cast e le storyline dei personaggi principali. La presenza di alcuni protagonisti storici si alterna a ritorni inaspettati e addii che lasciano spazio a nuove direzioni narrative. In questo contesto, l’attenzione è rivolta in particolare al ritorno di uno dei personaggi più amati, mentre altri volti vengono definitivamente confermati o esclusi dalla prossima stagione. ritorno di ritter in chicago fire stagione 14. Kyri riprende il suo ruolo nella quattordicesima stagione. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Chicago Fire stagione 14: il ritorno di Ritter senza Carver

