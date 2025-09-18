Chiassai | Ignorata la graduatoria del concorso per Oss ricorrendo a contratti interinali

Arezzo, 18 settembre 2025 – “ La Regione parla tanto di tutela e rispetto dei lavoratori, ma di fatto calpesta la dignità di 1.690 Oss ancora in graduatoria del concorso dal 2021, in attesa di una chiamata- afferma il Sindaco Chiassai Martini - A loro infatti si è preferito ricorrere al personale interinale, ben 70 contratti di agenzia sono stati prorogati, come confermato dalla delibera dell’AOU di Careggi. Una scelta moralmente ingiustificabile che nega il diritto al lavoro a chi ha superato un concorso pubblico e si trova tuttora in una graduatoria valida ed attiva, aspettando il proprio turno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Chiassai: “Ignorata la graduatoria del concorso per Oss ricorrendo a contratti interinali”

