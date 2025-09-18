Chiarotti | Pentito per le mia frase sui fascisti Ho sbagliato ma non mi dimetterò
Il consigliere del Pd dopo la sua frase rivolta in consiglio comunale alla capogruppo di FdI (“Vi abbiamo già appesi per i piedi una volta”): “Hanno preteso un minuto di silenzio per Kirk. E hanno dileggiato Bella ciao, che è la canzone di tutti. Mi si è chiusa la vena”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
