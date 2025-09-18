Chiara Ferragni prova a ricominciare ma scoppia subito una polemica | c’entra Tommaso Zorzi!
Dopo mesi vissuti sotto i riflettori per motivi tutt’altro che positivi, Chiara Ferragni tenta di ricostruire la sua immagine pubblica. Tra un nuovo amore, il giovane imprenditore Giovanni Tronchetti Provera, e il lancio di una collezione inedita, l’influencer cerca di lasciarsi alle spalle i momenti più bui. Il suo obiettivo? Ripartire da se stessa e da una nuova narrativa. La linea è chiara: dire addio al passato e aprire un nuovo capitolo fatto di cuori spezzati e rinascita. Ma proprio mentre prova a rimettersi in piedi, scoppia una polemica inaspettata che coinvolge Tommaso Zorzi. E il gossip non tarda a infiammarsi. 🔗 Leggi su Donnapop.it
