Chiara Ferragni prova a ricominciare ma scoppia subito una polemica | c’entra Tommaso Zorzi!
Dopo mesi vissuti sotto i riflettori per motivi tutt’altro che positivi, Chiara Ferragni tenta di ricostruire la sua immagine pubblica. Tra un nuovo amore, il giovane imprenditore Giovanni Tronchetti Provera, e il lancio di una collezione inedita, l’influencer cerca di lasciarsi alle spalle i momenti più bui. Il suo obiettivo? Ripartire da se stessa e da una nuova narrativa. La linea è chiara: dire addio al passato e aprire un nuovo capitolo fatto di cuori spezzati e rinascita. Ma proprio mentre prova a rimettersi in piedi, scoppia una polemica inaspettata che coinvolge Tommaso Zorzi. E il gossip non tarda a infiammarsi. 🔗 Leggi su Donnapop.it
Chiara Ferragni, il rilancio del brand: nuovo logo, colori diversi e una speciale capsule collection
Chiara Ferragni fa pagare il Pandoro gate ai suoi dipendenti: 3 su 4 mandati via, qualcuno con transazione. Il suo nuovo manager Claudio Calabi taglia radicalmente i costi di Fenice, ma ora si fa pagare 220 mila euro
