Chiara Ferragni Illusi per sempre è la sua nuova collezione moda insieme a Rivoluzione Romantica ed è figa

Chiara Ferragni ha completamente ripulito il profilo Instagram ufficiale di Chiara Ferragni Brand settimane fa, cancellando di fatto tutto l'archivio, tutto lo storico. La decisione è apparsa a tutti un segnale chiaro e anche l'indizio di qualcosa di diverso in arrivo. Abbiamo atteso un pó, ma poi il mistero è stato parzialmente svelato. Innanzitutto si tratta di un restyling completo, il logo del marchio, l'iconico occhietto dalle lunghe ciglia, non esiste più: è stato sostituito da qualcosa di più minimal, meno sgargiante. Si legge unicamente il nome dell'imprenditrice in blu su uno sfondo color giallo burro (colore del momento): addio, dunque, anche al vecchio rosa e ai glitter, che rimandavano forse a un'estetica più da teenager.

