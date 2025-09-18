Chiara Ferragni il rilancio del brand | nuovo logo colori diversi e una speciale capsule collection

Milano, 18 settembre 2025 – Il cambiamento era atteso ed è arrivato. Nei giorni scorsi, il profilo Instagram ‘Chiara Ferragni Brand’ si era svuotato e in molti avevano pensato che stavano per arrivare delle novità. Poi è cambiata l'immagine principale, ora giallo burro con la scritta semplice in blu. E ieri è stato pubblicato un post ‘Save the date’ (Segna la data) con riferimento a oggi, giovedì 18 settembre. Questa mattina l’annuncio ufficiale: il lancio di una collaborazione con il brand Rivoluzione Romantica, ovvero una capsule collection realizzata dai due marchi. Il restyling. Chiara Ferragni ha innanzitutto puntato a un restyling completo del marchio: pulito, minimal e in linea con i trend del momento, ovvero il giallo burro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

