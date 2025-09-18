Chiara Ferragni e il Club illusi per sempre | gioco di squadra col duo creativo di Riccione
Riccione, 18 settembre 2025 – Dopo mesi di silenzio e polemiche, Chiara Ferragni ha scelto Riccione per ripartire. Qui ha girato il video della nuova capsule collection realizzata con Rivoluzione Romantica, il duo creativo riccionese formato da Alberto Albani ed Edoardo Bertuccioli. La Ferragni ha cancellato tutti i post del suo brand, cambiato logo e colori, virando su un’immagine più pulita e minimal. Nasce così il “Club illusi per sempre”, con felpe, magliette e accessori dedicati a chi in amore ha preso batoste, ma con ironia. Boss in incognito 2025, Elettra Lamborghini irriconoscibile: la trasformazione per il docu-reality “Lei ci conosceva già, aveva indossato alcune nostre felpe. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Chiara Ferragni e il "Club illusi per sempre": gioco di squadra col duo creativo di Riccione
