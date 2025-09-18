Chiaia 19enne accerchiato e accoltellato mentre rientra a casa
L’aggressione a Napoli, nel quartiere Chiaia, poco prima delle 13. Il giovane è stato trasportato al San Paolo: non sarebbe in pericolo di vita. Indagano i carabinieri. Paura a Chiaia nella tarda mattinata di oggi. Un ragazzo di 19 anni, di rientro a casa dopo una passeggiata con il cane, è stato avvicinato da un . 🔗 Leggi su 2anews.it
Accoltellato mentre porta a passeggio il cane a Chiaia: 19enne in ospedale
