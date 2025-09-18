Chiaia 19enne accerchiato e accoltellato mentre rientra a casa

2anews.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’aggressione a Napoli, nel quartiere Chiaia, poco prima delle 13. Il giovane è stato trasportato al San Paolo: non sarebbe in pericolo di vita. Indagano i carabinieri. Paura a Chiaia nella tarda mattinata di oggi. Un ragazzo di 19 anni, di rientro a casa dopo una passeggiata con il cane, è stato avvicinato da un . 🔗 Leggi su 2anews.it

chiaia 19enne accerchiato e accoltellato mentre rientra a casa

© 2anews.it - Chiaia, 19enne accerchiato e accoltellato mentre rientra a casa

In questa notizia si parla di: chiaia - 19enne

Accoltellato mentre porta a passeggio il cane a Chiaia: 19enne in ospedale

Accerchiato mentre rientra a casa con il cane: 19enne accoltellato in strada; Napoli, 19enne accoltellato a Chiaia da un gruppo di coetanei; Chiaia, 19enne accerchiato e accoltellato mentre rientra a casa.

chiaia 19enne accerchiato accoltellatoNapoli, 19enne accoltellato a Chiaia da un gruppo di coetanei - Poco prima delle 13, i carabinieri della compagnia Napoli Centro, allertati dal 112, sono intervenuti a ... Secondo msn.com

chiaia 19enne accerchiato accoltellatoChiaia, 19enne accoltellato da coetanei in strada - Poco prima delle 13, i carabinieri della compagnia Napoli Centro, allertati dal 112, sono intervenuti a via Giacomo ... Lo riporta ilroma.net

Cerca Video su questo argomento: Chiaia 19enne Accerchiato Accoltellato