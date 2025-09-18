Chi ti ha scritto dopo che hai pubblicato quelle foto sui social? | la confessione di Martha Stewart a 84 anni
Martha Stewart, 84 anni, è stata protagonista di una chiacchierata vivace a T oday with Jenna & Friends, dove ha raccontato con naturalezza episodi della sua vita privata e professionale. La conversazione è presto virata sullo stato di salute della showgirl 84enne, che sembra essere in una forma smagliante. Sono infatti diventate virali della Stewart sui social in cui posa in maniera accattivante e la conduttrice Jenna Bush Hager non ha esitato a chiederle: “ Chi ti ha scritto in privato dopo che hai pubblicato quelle foto? “. La Stewart ha risposto: “Tante persone”. Sulla possibilità di un nuovo amore, la regina del lifestyle ha sorriso: “No, non sto uscendo con nessuno in particolare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Chi ti ha scritto dopo che hai pubblicato quelle foto sui social?: la confessione di Martha Stewart a 84 anni