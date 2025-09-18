chi sono i genitori ricchi di sophie codegoni e il legame con il fratello riccardo

S tefano Codegoni e Valeria Pasciuti sono i genitori di Sophie Codegoni. Il padre di Sophie, Stefano, è un noto imprenditore proprietario di un locale in Corso Como a Milano, mentre la madre è originaria di Tradate alle porte di Varese. La storia d’amore tra i genitori di Sophie Codegoni volgeva al termine quando era ancora una bambina, in seguito la madre intraprendeva una relazione con un dentista, che ha cresciuto insieme alla madre alla Sophie, mentre Stefano si legava a un’ex concorrente del Grande Fratello, Man Lo Zhang, divenuta la sua seconda moglie. Quando Sophie è stata al GF VIP 6, Stefano ha lasciato più volte intendere di non essere felicissimo che sua figlia abbia voluto intraprendere la carriera televisiva. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

