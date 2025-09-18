Chi sono i genitori ricchi di Sophie Codegoni e il legame con il fratello Riccardo
S tefano Codegoni e Valeria Pasciuti sono i genitori di Sophie Codegoni. Il padre di Sophie, Stefano, è un noto imprenditore proprietario di un locale in Corso Como a Milano, mentre la madre è originaria di Tradate alle porte di Varese. La storia d’amore tra i genitori di Sophie Codegoni volgeva al termine quando era ancora una bambina, in seguito la madre intraprendeva una relazione con un dentista, che ha cresciuto insieme alla madre alla Sophie, mentre Stefano si legava a un’ex concorrente del Grande Fratello, Man Lo Zhang, divenuta la sua seconda moglie. Quando Sophie è stata al GF VIP 6, Stefano ha lasciato più volte intendere di non essere felicissimo che sua figlia abbia voluto intraprendere la carriera televisiva. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
In questa notizia si parla di: sono - genitori
Alessandro Impagnatiello, Genitori: Chi Sono E Che Lavoro Fanno!
Clara, Curiosità: Chi Sono I Genitori E Che Lavoro Fanno!
Il guardaroba degli adolescenti e il conto salato. Sui social uno scontrino scatena il confronto tra genitori e figli: sono i ragazzi a chiedere troppo o le famiglie a non saper dire di no?
Fratelli d'Italia, arrivati da lontano. Nati a Marino da genitori stranieri o in Marocco, sono i ragazzi vincenti dello sport azzurro, in un'estate mai così multietnica sotto l'ombrello dell'inno cantato sul podio. #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/sport/2025/09/17/furlani- - X Vai su X
Le indagini sono partite a seguito della denuncia dei genitori di una delle vittime. L'uomo si trova nel carcere di San Vittore, a Milano - facebook.com Vai su Facebook
Non solo Apple Martin e Lucia Ponti: ecco chi c'era al Ballo delle Debuttanti di Parigi; Sophie Codegoni e Alessandro Basciano di nuovo insieme: la prima foto di coppia per il compleanno della piccola Cèline; Bodies, Bodies, Bodies: la recensione.
Sophie, la 29enne suicida negli Usa dopo la "terapia" virtuale con ChatGpt. «L'IA l'ha aiutata a scrivere la lettera d'addio ai genitori» - Una ragazza americana di 29 anni si è tolta la vita dopo aver parlato con un terapista virtuale di ChatGpt. Riporta ilmessaggero.it