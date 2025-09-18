Chi sono i figli di Giorgio Tirabassi la somiglianza con il figlio Filippo è impressionante | Ho seguito le orme di papà

Metropolitanmagazine.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Filippo Tirabassi  è il figlio di  Giorgio Tirabassi  e di  Francesca Antonini. Diversamente dalla sorella Nina, è molto affascinato dal mondo dello spettacolo, in particolare dalla recitazione e potrebbe davvero decidere di seguire le orme del padre. Filippo, schivo e riservato, infatti, ha già lavorato in film e fiction di successo. Il pubblico di Raiuno, infatti, lo ha visto nei panni di Luigi nella terza stagione di Tutto può succedere. Nella fiction di Raiuno interpretava il dipendente di Alessandro Ferraro (Pietro Sermonti) che si innamorava della figlia di quest’ultimo, Federica (Benedetta Porcaroli). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

chi sono i figli di giorgio tirabassi la somiglianza con il figlio filippo 232 impressionante ho seguito le orme di pap224

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono i figli di Giorgio Tirabassi, la somiglianza con il figlio Filippo è impressionante: “Ho seguito le orme di papà”

In questa notizia si parla di: sono - figli

Fedez: «Sono fortunato a vedere i miei figli equamente con la mamma, per tanti padri non è così. A Leone e Vittoria abbiamo spiegato che anche se ci si separa si resta famiglia»

Bimbi e ragazzi disabili esclusi (di fatto) dai centri estivi. La rabbia delle mamme: “I nostri figli sono discriminati: ora basta”

Chi sono i figli di Amanda Lecciso avuti dall’ex compagno Antonio Greco e dall’ex marito Ivo Micioni

Giorgio Tirabassi, il buono che sapeva essere anche molto cattivo (e credibile); Chi è Maria Francesca Antonini, la moglie di Giorgio Tirabassi; Giorgio Tirabassi, la crisi con la moglie, la balbuzie, Gigi Proietti e l'amicizia con Ricky Memphis: «L'infarto? Non avrei voluto che....

sono figli giorgio tirabassiGiorgio Tirabassi, la crisi con la moglie, la balbuzie, Gigi Proietti e l'amicizia con Ricky Memphis: «L'infarto? Non avrei voluto che uscisse la notizia» - Alla vigilia del ritorno in televisione come protagonista della serie "Balene" - Da leggo.it

sono figli giorgio tirabassiMaria Francesca Antonini, chi è la moglie di Giorgio Tirabassi: “Abbiamo avuto una forte crisi” - Maria Francesca Antonini è la moglie di Giorgio Tirabassi dal 2012 e insieme a lui ha avuto i suoi due figli. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Sono Figli Giorgio Tirabassi