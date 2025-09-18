AGI - Sono tre i candidati finiti nel mirino dei controlli della commissione parlamentare Antimafia in vista delle regionali in Valle D'Aosta e nelle Marche. Lo ha annunciato la presidente della commissione Chiara Colosimo nel corso di una riunione della commissione. I cosiddetti 'impresentabili' sono due nelle Marche e uno in Valle d'Aosta. Tre candidature sono risultate in violazione del codice di autoregolamentazione, ha spiegato Colosimo. Si tratta di Jessica Marcozzi, candidata al consiglio regionale delle Marche, nelle liste di Forza Italia; Armando Bruni, candidato sempre nelle Marche per la lista civica Libertas Unione di centro; e di Paolo Bernardi, candidato per la Lega in Valle D'Aosta. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Chi sono gli impresentabili nelle Marche e in Val d'Aosta