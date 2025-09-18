Chi sono gli Antifa? Dall’azione antifascista al marchio di ‘terroristi’ attribuito da Trump

Cultweb.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Antifa è una rete internazionale di gruppi antifascisti che si oppone attivamente all’estrema destra. Il nome deriva da “Antifaschistische Aktion” (Azione Antifascista) e rappresenta un movimento decentralizzato presente in molti paesi del mondo. Il movimento antifascista nacque negli anni ’20 in Europa, inizialmente in Italia durante l’ascesa di Mussolini al potere. Ben presto si diffuse in Germania e altri paesi europei, coinvolgendo lavoratori, intellettuali comunisti, socialisti, anarchici e cristiani che si opponevano al fascismo nascente. Durante la Seconda Guerra Mondiale, questi movimenti si trasformarono spesso in gruppi partigiani e di resistenza contro le occupazioni nazifasciste. 🔗 Leggi su Cultweb.it

chi sono gli antifa dall8217azione antifascista al marchio di 8216terroristi8217 attribuito da trump

© Cultweb.it - Chi sono gli Antifa? Dall’azione antifascista al marchio di ‘terroristi’ attribuito da Trump

In questa notizia si parla di: sono - antifa

Gli intellettuali antifa gridano alla censura ma poi sono i primi a voler zittire gli altri

Addio woke: i cattivi sono ecofanatici e antifa

sono antifa dall8217azione antifascistaSchlein: 'Uniti vinciamo, viva l'Italia antifascista' - "Uniti insieme andiamo a vincere nelle Marche, per portare i valori della nostra Costituzione che, come tutti noi e tutti voi, è antifascista. Da ansa.it

Canonizzazione Frassati: Notarstefano (Ac), “era un antifascista fiero” - Così il presidente dell'Azione cattolica italiana, Giuseppe Notarstefano, ha ricordato la figura di Pier Giorgio Frassati, illustra ... Scrive agensir.it

Cerca Video su questo argomento: Sono Antifa Dall8217azione Antifascista