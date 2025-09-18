Chi sono gli Antifa? Dall’azione antifascista al marchio di ‘terroristi’ attribuito da Trump

Antifa è una rete internazionale di gruppi antifascisti che si oppone attivamente all’estrema destra. Il nome deriva da “Antifaschistische Aktion” (Azione Antifascista) e rappresenta un movimento decentralizzato presente in molti paesi del mondo. Il movimento antifascista nacque negli anni ’20 in Europa, inizialmente in Italia durante l’ascesa di Mussolini al potere. Ben presto si diffuse in Germania e altri paesi europei, coinvolgendo lavoratori, intellettuali comunisti, socialisti, anarchici e cristiani che si opponevano al fascismo nascente. Durante la Seconda Guerra Mondiale, questi movimenti si trasformarono spesso in gruppi partigiani e di resistenza contro le occupazioni nazifasciste. 🔗 Leggi su Cultweb.it

