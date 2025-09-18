Chi sono gli Antifa? Dall’azione antifascista al marchio di ‘terroristi’ attribuito da Trump
Antifa è una rete internazionale di gruppi antifascisti che si oppone attivamente all’estrema destra. Il nome deriva da “Antifaschistische Aktion” (Azione Antifascista) e rappresenta un movimento decentralizzato presente in molti paesi del mondo. Il movimento antifascista nacque negli anni ’20 in Europa, inizialmente in Italia durante l’ascesa di Mussolini al potere. Ben presto si diffuse in Germania e altri paesi europei, coinvolgendo lavoratori, intellettuali comunisti, socialisti, anarchici e cristiani che si opponevano al fascismo nascente. Durante la Seconda Guerra Mondiale, questi movimenti si trasformarono spesso in gruppi partigiani e di resistenza contro le occupazioni nazifasciste. 🔗 Leggi su Cultweb.it
In questa notizia si parla di: sono - antifa
Gli intellettuali antifa gridano alla censura ma poi sono i primi a voler zittire gli altri
Addio woke: i cattivi sono ecofanatici e antifa
Questi sono i sedicenti antifascisti. Questo è il clima, ormai, anche in Italia. Nessuno dirà nulla, e allora lo faccio io. Non ci facciamo intimidire. - facebook.com Vai su Facebook
Schlein: 'Uniti vinciamo, viva l'Italia antifascista' - "Uniti insieme andiamo a vincere nelle Marche, per portare i valori della nostra Costituzione che, come tutti noi e tutti voi, è antifascista. Da ansa.it
Canonizzazione Frassati: Notarstefano (Ac), “era un antifascista fiero” - Così il presidente dell'Azione cattolica italiana, Giuseppe Notarstefano, ha ricordato la figura di Pier Giorgio Frassati, illustra ... Scrive agensir.it