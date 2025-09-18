Chi lo ha pestato Filippo Turetta aggredito in carcere la notizia poco fa | cosa è successo là dentro
Un nuovo capitolo si aggiunge alla drammatica vicenda di Filippo Turetta, il giovane condannato all’ergastolo in primo grado per l’omicidio della ex fidanzata Giulia Cecchettin. Secondo quanto riportato dal quotidiano L’Arena, il 22enne sarebbe stato aggredito all’interno del carcere di Montorio, a Verona, dove è detenuto da mesi. L’episodio, avvenuto lo scorso agosto, si sarebbe consumato nella quarta sezione, alla quale Turetta era stato trasferito dopo un periodo trascorso in una sezione protetta. L’aggressione avrebbe visto come protagonista un detenuto di 55 anni, già condannato in via definitiva per omicidio e tentato omicidio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
