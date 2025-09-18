Tempo di lettura: 3 minuti Aumenta il mistero e cresce la preoccupazione per le sorti di Nicola Paolozza, l’ex sindaco di Baselice che ha fatto perdere le proprie tracce l’ 11 di agosto. Chi l’ha visto torna a parlare del 69enne insieme alla figlia Alessandra, presente nello studio della trasmissione di Rai 3. “ Non è mai successo – ha commentato la donna – che andasse via per tantissimi giorni. Ha lasciato tutto a casa, è uscito in pantaloncini e questa lascia pensare che avesse la volontà di tornare a casa dopo la raccolta delle more”. E invece Paolozza non è tornato facendo aumentare il grado di apprensione per le sue sorti da parte della famiglia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Chi l’ha visto torna a parlare di Nicola Paolozza, la figlia: “Non crediamo che la scomparsa sia legata alla storia della donna”