Chi l’ha visto torna a parlare di Nicola Paolozza la figlia | Non crediamo che la scomparsa sia legata alla storia della donna

Anteprima24.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 3 minuti Aumenta il mistero e cresce la preoccupazione per le sorti di Nicola Paolozza, l’ex sindaco di Baselice che ha fatto perdere le proprie tracce l’ 11 di agosto. Chi l’ha visto torna a parlare del 69enne insieme alla figlia Alessandra, presente nello studio della trasmissione di Rai 3. “ Non è mai successo – ha commentato la donna – che andasse via per tantissimi giorni. Ha lasciato tutto a casa, è uscito in pantaloncini e questa lascia pensare che avesse la volontà di tornare a casa dopo la raccolta delle more”. E invece Paolozza non è tornato facendo aumentare il grado di apprensione per le sue sorti da parte della famiglia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

chi l8217ha visto torna a parlare di nicola paolozza la figlia non crediamo che la scomparsa sia legata alla storia della donna

© Anteprima24.it - Chi l’ha visto torna a parlare di Nicola Paolozza, la figlia: “Non crediamo che la scomparsa sia legata alla storia della donna”

In questa notizia si parla di: visto - torna

CANALE 5: TEMPTATION ISLAND TORNA IN UNA NUOVA VESTE VISTO IL SUCCESSO?

Pietrangeli: «Sono stanco e debole, torna sempre in mente la morte di mio figlio. Wimbledon? Non ho visto una partita»

Interrogato il testimone che ha visto per ultimo il bimbo scomparso a Ventimiglia, ma il racconto non torna

Federica Sciarelli torna con Chi l’ha visto? i casi e i misteri della prima puntata; Chi l’ha visto di Federica Sciarelli stasera su Rai 3 | anticipazioni scomparsi e casi della puntata di mercoledì 17 settembre 2025; Chi l’ha visto? anticipazioni del 17 settembre | i documenti inediti sulla scomparsa di Elena Vergari.

Cerca Video su questo argomento: L8217ha Visto Torna Parlare