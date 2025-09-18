Chi l’ha visto? di cosa si è parlato ieri sera | riaperto il caso Elena Vergari

Dilei.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo appuntamento con Chi l’ha visto?, in onda mercoledì 17 settembre 2025. Lo storico programma, condotto da Federica Sciarelli, ha affrontato svariati casi molto delicati. Al tempo stesso, ha concesso spazio a segnalazioni relative a persone scomparse in tutto il Paese. Ecco cos’è accaduto in trasmissione. Il caso Elena Vergari. Nel 2005 è scomparsa da Ladispoli Elena Vergari. A 20 anni dai fatti, suo fratello Paolo ha rinvenuto una lettera. Non è ancora chiaro se la calligrafia appartenga a un uomo o una donna, ma all’interno c’è una mappa che indicherebbe la posizione esatta dei resti della donna. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi l’ha visto?, di cosa si è parlato ieri sera: riaperto il caso Elena Vergari

