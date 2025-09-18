Il ghiaccio, un elemento onnipresente sul nostro pianeta, cela un segreto sorprendente: può generare elettricità. A rivelarlo è una recente ricerca condotta dall’ICN2 presso il campus UAB, l’Università Xi’an Jiaotong e la Stony Brook University. In questo ambito, infatti, è stato dimostrato per la prima volta che il ghiaccio ordinario possiede proprietà flexoelettriche. Ciò significa che può produrre una carica elettrica quando viene piegato o deformato in modo non uniforme. Questa scoperta, pubblicata su Nature Physics, apre scenari interessanti sia per le future tecnologie che per la comprensione di fenomeni naturali come la formazione dei fulmini. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Chi l’avrebbe mai detto, il ghiaccio può generare elettricità (ecco come e perché)