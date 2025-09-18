Chi ha gettato spray urticante alla cena elettorale di Fratelli d’Italia ad Ascoli?

La denuncia è arrivata dallo staff di Francesca Pantaloni, assessore comunale e candidata di Fratelli d’Italia alle prossime elezioni regionali ad Ascoli Piceno nelle Marche. «Ignoti hanno diffuso spray urticante all’interno della sala» del ristorante Mister Ok, dove oltre 300 persone stavano partecipando all’evento. Lo spray ha generato «momenti di panico e un vero e proprio fuggi fuggi tra i presenti». Mentre «alcuni partecipanti hanno accusato lievi sintomi di intossicazione, ma senza gravi conseguenze». Lo staff. Lo staff del ristorante «ha gestito con professionalità la situazione, permettendo alla serata di proseguire». 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: gettato - spray

? Spray al peperoncino per fermare un 34enne a Silvi: arrestato Un uomo di 34 anni, già in affidamento ai servizi sociali per furto aggravato, è stato arrestato a Silvi dopo aver opposto resistenza ai militari. ? Per bloccarlo è stato necessario l’uso dello sp - facebook.com Vai su Facebook

Chi ha gettato spray urticante alla cena elettorale di Fratelli d’Italia ad Ascoli?; Bimbo di 6 anni minacciato in centro: “Ti faccio uscire il sangue con lo spray al peperoncino”; Fiorenzuola, dopo il furto aggredisce i carabinieri: fermato grazie allo spray.

Chi ha gettato spray urticante alla cena elettorale di Fratelli d’Italia ad Ascoli? - Lo spray ha generato «momenti di panico e un vero e proprio fuggi fuggi tra i presenti» L'articolo Chi ha gettato spray urticante alla cena elettorale di Fratelli d’Italia ad Ascoli? Scrive msn.com

Spray urticante al comizio: "Così volevano sabotarci" - La denuncia di Francesca Pantaloni: "Alla cena hanno generato un fuggi fuggi tra i presenti". Lo riporta msn.com