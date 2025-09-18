Chi ha avuto davvero successo dopo X Factor e chi zero

X Factor 19 è ufficialmente partito e, anche per il 2025, siamo pronti a scoprire i giovani talenti che promettono di essere le nuove voci e i nuovi volti della musica italiana. Arrivato in Italia per la prima volta nel 2008 – allora andava in onda su Rai2 – il programma è stato negli anni, la vetrina di partenza per moltissimi artisti che oggi calcano i palchi più importanti del Paese e, non di rado, arrivano anche all’estero. Non sono mancate, però, le meteore: i cantanti che sembravano possedere quel qualcosa in più che serve per sfondare e che, invece, si sono limitati a brevi apparizioni pubbliche e poco più. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Chi ha avuto davvero successo dopo X Factor e chi zero

In questa notizia si parla di: avuto - davvero

Sono davvero tanti soldi, accetto: Conte saluta a malincuore il suo fedelissimo | L’Arabia ha avuto la meglio

“Avevo avuto una premonizione, ma non pensavo potesse succedere davvero”: mamma compra una maglietta su Temu a 3,96 euro, quando la riceve resta “senza parole”

Chi ha avuto davvero successo dopo X Factor

Lu Sartore 1956 - Atessa. Adeline Hill · Moments to Memories. Abbiamo avuto il piacere di vestire Francesca in un giorno davvero speciale: quello in cui è diventata dottoressa! Un traguardo importante, celebrato con stile, cura dei dettagli e un abito pensat - facebook.com Vai su Facebook

Chi ha avuto davvero successo dopo X Factor e chi zero; A Palazzago successo per il primo Rally de Legn: più di mille persone; Ma davvero UBS sta pensando al trasferimento negli Stati Uniti?.

Chi ha avuto davvero successo dopo X Factor - Tra vincitori di cui a stento ricordiamo i nomi e altre meteore, ecco chi sono invece gli artisti che da X Factor hanno spiccato il volo ... gqitalia.it scrive

Giada Sambito morta a 23 anni: stroncata da una crisi respiratoria. «Le mancavano 4 esami alla laurea» - Choc a Camerino per la morte Giada Sambito, studentessa Unicam di 23 anni stroncata da una crisi respiratoria. Scrive ilmessaggero.it