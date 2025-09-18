Chi guadagna dalla guerra?
Intelligenza artificiale e produzione di armi attraggono sempre più fondi di investimenti, le aziende pubbliche e private si arricchiscono in un mondo sempre più armato e pericoloso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: guadagna - guerra
#Guerra e difesa: quanto guadagna l’#Italia dall’industria militare? - https://laleggepertutti.it/743196_guerra-e-difesa-quanto-guadagna-litalia-dallindustria-militare… - #Armamenti #IndustriaBellica - X Vai su X
Certi sguardi a guadagnare il dono del sollievo blu di mare di cieli nelle membrane d’anima dove luce si accende nel punto in cui il cerchio inizia e si conclude. Beati quelli che sanno spostare confini senza guerra che tornano da lunghi viaggi senza arroganz Vai su Facebook
Chi guadagna dalla guerra?; Guerra e difesa: quanto guadagna l’Italia dall’industria militare?; Esce Il prezzo della guerra, libro che racconta quanto costa fare la guerra, chi la finanzia, chi ci guadagna e chi ne subisce le conseguenze.
Gustavo Zagrebelsky: “Milite ignoto? Lo chiamerei vittima ignota: le guerre sono imposte dai padroni” - Lo chiamerei vittima ignota: le guerre sono imposte dai padroni”" pubblicato il 15 Settembre 2025 a firma di Si ... Come scrive ilfattoquotidiano.it
Il nuovo libro di Giovanni Guadagna «Come scoprire un cimitero di mafia a San Giuseppe Jato e portarselo a casa» sarà presentato sabato 13 settembre - 30, presso Palazzo Pantelleria Varvaro, in piazza Giovanni Meli 5 a Palermo, la presentazione del libro di Giovanni Guadagna “Come scoprire un cimitero di mafi ... Secondo msn.com