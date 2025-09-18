Chi era Maurizio Rebuzzini il critico fotografico morto a Milano in circostanze misteriose Tutto è cominciato con una Nikon F

Milano, 18 settembre 2025 – Un grande appassionato ed esperto di fotografia, settore di cui si occupava dal 1972, cioè da quando aveva 21 anni, folgorato da una macchina fotografica Nikon F. Un professionista serio e stimato Maurizio Rebuzzini, il critico fotografico e giornalista trovato in arresto cardiaco nel cortile interno al civico 2A di via Zuretti a Milano, dove aveva l’abitazione e lo studio. Rebuizzini, 74 anni, è poi morto all’ospedale Fatebenefratelli dove era giunto in condizioni disperate. Sul collo sono state rinvenute ecchimosi, possibili segni di strangolamento: la Polizia indaga per omicidio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Chi era Maurizio Rebuzzini, il critico fotografico morto a Milano in circostanze misteriose. Tutto è cominciato con una Nikon F

