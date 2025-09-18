Chi era Lidia Baiocchi la donna travolta e uccisa da un'auto a Tradate | sulla strada mancavano luci

Si chiamava Lidia Baiocchi la 79enne morta dopo essere stata travolta da un'auto a Tradate. Era una dottoressa in pensione di Venegono Superiore. L'ipotesi più probabile è che la 31enne alla guida dell'auto non abbia visto la donna a causa dell'assenza di illuminazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Tradate, esce di casa e s’incammina sulla provinciale al buio: Lidia Baiocchi, 79 anni, investita e uccisa da un’auto - La donna di Venegono Superiore travolta da un veicolo in località Pianbosco, al confine con la provincia di Como, mercoledì 17 settembre: portata in ospedale in condizioni critiche, non ce l’ha fatta ... Da msn.com