Chi era Bati l’amico di Renzi morto mentre andava a funghi L’impegno politico la difesa dei lavoratori

Pistoia, 18 settembre 2025 – Un uomo innamorato della sua città, della quale non mancava mai di notare cosa si poteva migliorare e a farlo presente a chi di dovere. Un impegno che per anni ha portato avanti anche nel lavoro, prima all’AnsaldoBreda e poi all’Hitachi, e nella politica. Oggi lo piangono davvero in tanti, Giovanbattista Grasso. Per tutti era semplicemente Bati. E’ morto nella giornata di mercoledì 17 settembre mentre si dedicava a una delle sua passioni, i funghi. E in questa stagione in cui i boschi della Montagna Pistoiese sono una fungaia a cielo aperto, Bati aveva scelto una bella giornata di sole per dedicarsi a uno dei suoi passatempi preferiti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Chi era Bati, l’amico di Renzi morto mentre andava a funghi. L’impegno politico, la difesa dei lavoratori

Tragedia nei boschi, muore ‘Bati’. Addio a Grasso, ex consigliere comunale e grande amico di Renzi

