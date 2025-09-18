Chi è Stefano Belingardi Clusoni l' architetto milanese nuova fiamma di Belen
Belen Rodriguez sembra aver ritrovato il sorriso e l’equilibrio anche in amore. Dopo mesi di voci, smentite e presunti ritorni di fiamma sembrerebbe ormai confermato: il nuovo compagno della showgirl argentina è Stefano Belingardi Clusoni, architetto milanese, classe 1987, volto estraneo al mondo dello spettacolo ma noto e apprezzato nel panorama dell’architettura contemporanea italiana. L’indiscrezione era stata lanciata da Dagospia durante l’estate, e ora trova sempre più conferme. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, la relazione tra i due procede a gonfie vele e Belingardi sarebbe ormai una presenza fissa nella vita della showgirl. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: stefano - belingardi
