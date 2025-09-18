Chi è Stefano Belingardi Clusoni l' architetto milanese nuova fiamma di Belen

Ilgiornale.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Belen Rodriguez sembra aver ritrovato il sorriso e l’equilibrio anche in amore. Dopo mesi di voci, smentite e presunti ritorni di fiamma sembrerebbe ormai confermato: il nuovo compagno della showgirl argentina è Stefano Belingardi Clusoni, architetto milanese, classe 1987, volto estraneo al mondo dello spettacolo ma noto e apprezzato nel panorama dell’architettura contemporanea italiana. L’indiscrezione era stata lanciata da Dagospia durante l’estate, e ora trova sempre più conferme. Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, la relazione tra i due procede a gonfie vele e Belingardi sarebbe ormai una presenza fissa nella vita della showgirl. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

chi 232 stefano belingardi clusoni l architetto milanese nuova fiamma di belen

© Ilgiornale.it - Chi è Stefano Belingardi Clusoni, l'architetto milanese "nuova fiamma" di Belen

In questa notizia si parla di: stefano - belingardi

Belen Rodriguez, flirt in corso con l'architetto Stefano Belingardi Clusoni?

Belen Rodriguez di nuovo innamorata? Chi è la nuova fiamma Stefano Belingardi Clusoni

Belen Rodriguez: Chi è Stefano Belingardi Clusoni? Età, Lavoro, Instagram. Tutto sulla presunta nuova fiamma della showgirl

Chi è Stefano Belingardi Clusoni il nuovo fidanzato di Belen Rodriguez un facoltoso architetto; Chi è Stefano Belingardi Clusoni il nuovo amore di Belen Rodriguez; Belen Rodriguez | Chi è Stefano Belingardi Clusoni? Età Lavoro Instagram Tutto sulla presunta nuova fiamma della showgirl.

232 stefano belingardi clusoniChi &#232; Stefano Belingardi Clusoni, l'architetto milanese "nuova fiamma" di Belen - Dopo mesi di voci, smentite e presunti ritorni di fiamma sembrerebbe ormai confermato: il nuovo compagno della showgirl argentina è Stefano Belingardi Clusoni, architetto milanese, classe 1987, volto ... Da ilgiornale.it

232 stefano belingardi clusoniChi &#232; Stefano Belingardi Clusoni, il “nuovo amore di Belen Rodriguez” - Chi è Stefano Belingardi Clusoni, il “nuovo amore di Belen Rodriguez”: il celebre architetto avrebbe rubato il cuore della showgirl. dilei.it scrive

Cerca Video su questo argomento: 232 Stefano Belingardi Clusoni