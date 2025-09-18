Chi è Stefano Belingardi Clusoni il nuovo fidanzato di Belen Rodriguez un facoltoso architetto

Stefano Belingardi Clusoni è il nome del nuovo presunto amore di Belen Rodriguez. Secondo alcune indiscrezioni diffuse da Dagospia, la showgirl argentina si sarebbe innamorata di un professionista conosciuto in Sardegna, la storia starebbe continuando anche a Milano e la Rodriguez sarebbe molto felice. Stefano Belingardi Clusoni, classe ’87, è un architetto milanese che, con il suo studio Be.St, negli ultimi anni sta ridisegnando lo skyline della città meneghina”. Negli anni Stefano si è fatto conoscere e apprezzare nel settore dell’architettura, curando progetti importantissimi, come la Torre degli Uffici situata all’ingresso sud di Milano, ma anche l’edificio Iceberg per la Fondazione Prada o la nuova sede di Satispay. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi è Stefano Belingardi Clusoni, il nuovo fidanzato di Belen Rodriguez (un facoltoso architetto)

In questa notizia si parla di: stefano - belingardi

Belen Rodriguez, flirt in corso con l'architetto Stefano Belingardi Clusoni?

Belen Rodriguez di nuovo innamorata? Chi è la nuova fiamma Stefano Belingardi Clusoni

Belen Rodriguez: Chi è Stefano Belingardi Clusoni? Età, Lavoro, Instagram. Tutto sulla presunta nuova fiamma della showgirl

Belen Rodriguez potrebbe aver trovato l’amore accanto all’architetto Stefano Belingardi Clusoni. Le foto in Sardegna accendono il gossip: flirt o qualcosa di più? | Da Rumors.it - facebook.com Vai su Facebook

Belen Rodriguez potrebbe aver trovato l’amore accanto all’architetto Stefano Belingardi Clusoni. Le foto in Sardegna accendono il gossip: flirt o qualcosa di più? | Da http://Rumors.it - X Vai su X

Chi è Stefano Belingardi Clusoni il nuovo amore di Belen Rodriguez; Belen Rodriguez | Chi è Stefano Belingardi Clusoni? Età Lavoro Instagram Tutto sulla presunta nuova fiamma della showgirl; Belen Rodriguez di nuovo innamorata? Chi è la nuova fiamma Stefano Belingardi Clusoni.

Belen Rodriguez frequenta Stefano Belingardi Clusoni: “Sbandiera ai quattro venti il nuovo amore”, chi è lui - Dopo il gossip lanciato da Dagospia, arrivano altre voci sulla nuova storia d’amore della showgirl argentina. Secondo fanpage.it

Belen, chi è il nuovo fidanzato Stefano Belingardi Clusoni e perché è famoso in tutto il mondo - La showgirl argentina avrebbe ritrovato l'amore tra le braccia di un giovane architetto milanese. Da libero.it