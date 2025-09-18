Chi è Stefano Belingardi Clusoni il nuovo amore di Belen Rodriguez

Stefano Belingardi Clusoni è il nome del nuovo presunto amore di Belen Rodriguez. Secondo alcune indiscrezioni diffuse da Dagospia, la showgirl argentina si sarebbe innamorata di un professionista conosciuto in Sardegna, la storia starebbe continuando anche a Milano e la Rodriguez sarebbe molto felice. Chi è Stefano Belingardi Clusoni. Visualizza questo post su Instagram Classe 1987, Stefano Belingardi Clusoni è nato a Milano ed è un celebre architetto, considerato fra i più talentuosi e brillanti in Italia. Dopo la laurea presso l’Accademia di Architettura di Mendrisio, Stefano ha deciso di trasferirsi a Berlino, in Germania, dove ha lavorato nel settore dell’architettura urbanistica. 🔗 Leggi su Dilei.it

