Chi è Smotrich il ministro israeliano che sparerebbe ai bimbi palestinesi | Serve l' annientamento totale Mi offro come boia

Responsabile delle Finanze, «orgogliosamente omofobo», contrario alla «legittimazione dei cristiani, perché il Signore è uno», ha più volte detto che raderebbe al suolo i campi profughi e consigliato di far morire di fame e sete chi non evacua dalle zone di guerra: «Non ci sono mezze misure». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

