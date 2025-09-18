Chi è Smotrich il ministro che sparerebbe ai bimbi palestinesi | Mi offro come boia?Cessate il fuoco a Gaza | veto Usa all' Onu

Responsabile delle Finanze, «orgogliosamente omofobo», contrario alla «legittimazione dei cristiani, perché il Signore è uno», ha più volte detto che raderebbe al suolo i campi profughi e consigliato di far morire di fame e sete chi non evacua dalle zone di guerra: «Non ci sono mezze misure». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Chi è Smotrich, il ministro che sparerebbe ai bimbi palestinesi: «Mi offro come boia»?Cessate il fuoco a Gaza: veto Usa all'Onu

